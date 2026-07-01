Les petits orpailleurs Saint-Yrieix-la-Perche
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Les petits orpailleurs
6 Rue Jourdan Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Les petits orpailleurs seront initiés à la recherche d’or en rivière par Philippe, chercheur d’or professionnel. .
6 Rue Jourdan Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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English : Les petits orpailleurs
L’événement Les petits orpailleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays de Saint-Yrieix
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