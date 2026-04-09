Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Saint-Yrieix-la-Perche
Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Saint-Yrieix-la-Perche jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026
L’Allée Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La meilleure des goldens vient du Limousin !
Venez découvrir pourquoi un pommier golden planté dans le terroir limousin produit des pommes croquantes, juteuses et bien équilibrées en sucre et en acidité. Vous serez reçu et guidé par un producteur qui vous présentera le métier d’arboriculteur tout au long de l’année et les techniques éco-responsables de culture. Un verre de jus ou de pétillant de pommes offert en fin de visite. .
L’Allée Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 51 info@pomme-limousin.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026
L’événement Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- Conférence Le corps dans l’art #4 du baroque au néo-classicisme MAH Musée d’Art et d’Histoire Saint-Yrieix-la-Perche 7 mai 2026
- Foire de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 8 mai 2026
- Vide-grenier et marché aux fleurs Salle des Barbarédiens Saint-Yrieix-la-Perche 8 mai 2026
- Rucher ouvert au public Saint-Yrieix-la-Perche 10 mai 2026
- Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche 19 mai 2026