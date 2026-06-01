Festival Musical de Saint-Yrieix Centre Culturel JP Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche
Festival Musical de Saint-Yrieix Centre Culturel JP Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche samedi 27 juin 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Festival Musical de Saint-Yrieix
Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-06-27
Retrouvez, le Festival Musical de Saint-Yrieix dès le 27 juin.
Tout en conservant son identité de festival de musique classique, le Festival Musical de Saint-Yrieix s’ouvre désormais à d’autres horizons musicaux, offrant ainsi une palette riche et éclectique de styles, d’époques et de formations instrumentales.
Avec une programmation exceptionnelle de neufs concerts, répartis entre juin et août, au Centre Culturel JP Fabrègue pour certains et un retour au Choeur de la Collégiale du Moustier pour d’autres. .
Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Festival Musical de Saint-Yrieix
L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix
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