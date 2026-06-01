rencontrer l APSAH, Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Saint-Yrieix-la-Perche
rencontrer l APSAH, Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Saint-Yrieix-la-Perche mardi 16 juin 2026.
rencontrer l APSAH Mardi 16 juin, 09h30 Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:30:00+02:00 – 2026-06-16T10:30:00+02:00
Rencontrez le Pôle formation et insertion de l’APSAH (association pour personnes en situation de handicap), une équipe est à votre écoute : échanges, conseils, offre de formation pour un parcours adapté.
Accueil du public 9H30
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Rencontrez le Pôle formation et insertion de l’APSAH (association pour personnes en situation de handicap), une équipe est à votre écoute : échanges, conseils, offre de formation pour un parcours adap Découverte formation
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