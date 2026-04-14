Déambulation dans un jardin aux multiples ambiances, Jardin des Vitailles, Saint-Yrieix-la-Perche

Déambulation dans un jardin aux multiples ambiances 5 – 7 juin Jardin des Vitailles Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre, ou guidée à la demande. Déambulation à la découverte d’une grande variété de plantes avec plusieurs points d’eau propices à la détente. Prenez le temps de flâner et d’écouter tous les sons que procure ce jardin.

Jardin des Vitailles 71 Les Vitailles, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0684447424 http://www.tourisme-saint-yrieix.com Passionnés par la nature, Annie et Jean-Louis Reix décident, en 1990, de réaliser un jardin nourricier, mais le projet initial déborde très vite. En passant sur la petite route du lieu-dit des Vitailles, rien ne permet de soupçonner la présence de ce lieu magique, à part peut-être l’insolite portail réalisé en châtaignier. Difficile alors de choisir entre le jardin bas et le jardin haut. L’un offre un petit potager, un coin zen avec une halte possible au milieu des bambous. La déambulation se fait dans d’étroits sentiers ponctués d’élégants passages et bordés d’une végétation luxuriante. Plus vaste, le second surprend par la diversité des ambiances. Ici, le dénivelé du terrain et la présence de l’eau sont utilisés et le végétal entre en scène pour guider nos pas ou notre regard. Les feuillages, écorces, floraisons ou senteurs créent un véritable spectacle en toutes saisons. Les jardiniers interviennent avec précaution tout en laissant la nature s’exprimer, ce qui participe à créer un ensemble délicat et surprenant.

Visite libre, ou guidée à la demande. Déambulation à la découverte d’une grande variété de plantes avec plusieurs points d’eau propices à la détente. Prenez le temps de flâner et d’écouter tous les…

© DRAC Stéphanie Bérusseau