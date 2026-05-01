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Concert anniversaire 60 ans Ecole intercommunale du musique et de danse A. Ducasse Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Concert anniversaire 60 ans Ecole intercommunale du musique et de danse A. Ducasse Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Concert anniversaire 60 ans Ecole intercommunale du musique et de danse A. Ducasse Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue

Adresse : 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Yrieix-la-Perche

Concert anniversaire 60 ans Ecole intercommunale du musique et de danse A. Ducasse

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:30:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

L’ensemble des classes et des professeurs de l’Ecole intercommunale de musique et de danse du Pays de Saint-Yrieix Alexandre Ducasse ont travaillé collectivement pour élaborer ce projet de concert anniversaire des 60 ans de l’école, Voyage en Europe . La musique et la danse seront de la partie. Laissez-vous porter par les styles musicaux caractéristiques des pays visités. L’invitation au voyage promet d’être agréable.   .

Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 80  eimd@communaute-saint-yrieix.fr

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English : Concert anniversaire 60 ans Ecole intercommunale du musique et de danse A. Ducasse

L’événement Concert anniversaire 60 ans Ecole intercommunale du musique et de danse A. Ducasse Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pays de Saint-Yrieix

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