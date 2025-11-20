Spectacle Génération Barber Compagnie Barber Shop Quartet

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vous l’avez découvert et aimé en décembre 2024, le quatuor revient avec une nouvelle formation pour clôturer la saison en joie et en rire, avec son tout nouveau spectacle qui a enchanté Avignon !

Génération Barber, c’est un hommage pétillant au célèbre style musical Barbershop, revisité, en français, avec brio et malice. Porté par une maîtrise vocale exceptionnelle, l’excellence des bruitages, un timbre unique et des textes ciselés, littéraires et irrésistiblement drôles, ce quatuor vocal vous enchantera et vous embarquera dans son univers surprenant.

Avec un regard toujours décalé mais bienveillant, sur les petits rien et les petits trop de notre quotidien, il vous promet une expérience musicale inoubliable !

Tout public dès 12 ans

Durée 1h15 .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

L’événement Spectacle Génération Barber Compagnie Barber Shop Quartet Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-24 par Terres de Limousin