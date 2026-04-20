Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche mardi 19 mai 2026.

Adresse : 12 Place Attane

Ville : 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Département : Haute-Vienne

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19 19:30:00

Date(s) :
2026-05-19

Le développement d’une éthique en parallèle de la recherche historique et scientifique amène les professionnels du 20° siècle à s’interroger sur leurs pratiques peut-on tout exposer ? Comment étudier et conserver des restes humains dans le respect et la dignité ?   .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25  musee@saint-yrieix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception

L’événement Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)