Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche
Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche mardi 19 mai 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19 19:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Le développement d’une éthique en parallèle de la recherche historique et scientifique amène les professionnels du 20° siècle à s’interroger sur leurs pratiques peut-on tout exposer ? Comment étudier et conserver des restes humains dans le respect et la dignité ? .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr
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English : Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception
L’événement Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin
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