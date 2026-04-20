Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19 19:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Le développement d’une éthique en parallèle de la recherche historique et scientifique amène les professionnels du 20° siècle à s’interroger sur leurs pratiques peut-on tout exposer ? Comment étudier et conserver des restes humains dans le respect et la dignité ? .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception

L’événement Conférence De chair et d’os #4 Respecter la Mort, vers un changement de perception Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-20 par Terres de Limousin