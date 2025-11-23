Atelier créatif Cartes tissées Saint-Yrieix-la-Perche

Atelier créatif Cartes tissées

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Ateliers du samedi Un rendez-vous mensuel, de janvier à mai, encadré par la médiatrice du Centre Culturel !

Puisque cette saison est placée sous la thématique du voyage, réalisez une fois par mois vos propres cartes postales grâce à de multiples techniques créatives aujourd’hui découpe et tissage de papier.

Tout public, accessible dès 12 ans

Durée 2h

Sur réservation uniquement .

