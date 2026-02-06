Gala du club gymnique 87 Gymnase de Darnet Saint-Yrieix-la-Perche

Gala du club gymnique 87

Gymnase de Darnet, 19 Avenue de Périgueux, Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne

Gratuit

2026-06-07

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre grand gala, qui cette année mettra à l’honneur l’univers magique du cinéma.

Les gymnastes GAF et GR de tous niveaux ainsi que les baby gym monteront sur scène pour vous offrir un spectacle rythmé, créatif et riche en émotions.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce rendez-vous festif et applaudir nos jeunes artistes ! .

Gymnase de Darnet 19 Avenue de Périgueux Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 53 96 57 styrieix.cg87@gmail.com

