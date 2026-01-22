Braderie d’été du Secours Populaire arédien Saint-Yrieix-la-Perche

Braderie d’été du Secours Populaire arédien

2 Avenue de la gare Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez chiner la bonne occasion. Grands choix de vêtements, livres, jouets, vaisselle, bibelots, chaussures, linge de maison, bonnes affaires. Ouvert à tous, prix modérés. .

2 Avenue de la gare Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 13 06 spf87500@orange.fr

