Spectacle Kal (je t’aimerai jusqu’à la fin des temps) Cie Soleil Glacé Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle Kal (je t’aimerai jusqu’à la fin des temps) Cie Soleil Glacé
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – 15 EUR
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Paul Francesconi, auteur et metteur en scène, partage et offre au public sa double culture de l’hexagone et de l’île de la Réunion.
Une histoire poétique et originale sur la difficulté de l’amour. Amour, rempart impossible contre les violences du monde et espérance impérative devant
le ventre gelé du volcan de la fournaise, cœur de l’île. Arrivé seul sur une plage battue par un cyclone, Ram, un homme exilé, s’effondre sur le sable. Il rencontre Kal, une femme mystérieuse, qui va l’aider à se relever et le conduire sur un volcan enneigé. Comment vont-ils réussir à vivre ensemble ?
Tout public dès 14 ans
Durée 1h .
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
