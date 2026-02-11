Rucher ouvert au public

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Le Rucher partagé (à vocation pédagogique) vous propose, le temps d’un instant, une immersion au RUCHER en

tenue d’apiculteur. Tous publics à partir de 8 ans. Vente de miel .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 19 26 56 asso.tcalpp@gmail.com

