Conférence Le corps dans l’art #4 du baroque au néo-classicisme MAH Musée d’Art et d’Histoire Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence Le corps dans l’art #4 du baroque au néo-classicisme

MAH Musée d’Art et d’Histoire 12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:30:00

fin : 2026-05-07 19:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Avec l’art baroque et le maniérisme, le corps devient un objet naturaliste, empreint de mouvement et d’une forte puissance émotionnelle. Au 18° siècle et au début du 19° siècle, le corps est à nouveau idéalisé, l’art de la courbe atteint son paroxysme et les artistes renouant avec les modèles de l’Antiquité cherchent la beauté du dessin représentant des corps idéals. .

MAH Musée d’Art et d’Histoire 12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25 musee@saint-yrieix.fr

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English : Conférence Le corps dans l’art #4 du baroque au néo-classicisme

L’événement Conférence Le corps dans l’art #4 du baroque au néo-classicisme Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par Terres de Limousin