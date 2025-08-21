Sentier des Grands Monts Sentier B1 (moyen) Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Sentier des Grands Monts Sentier B1 (moyen) A pieds Difficulté moyenne

Sentier des Grands Monts Sentier B1 (moyen) 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Difficulté moyenne

http://www.tourisme-saint-yrieix.com/ +33 5 55 08 20 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier des Grands Monts Sentier B1 (moyen)

Deutsch : Sentier des Grands Monts Sentier B1 (moyen)

Italiano :

Español : Sentier des Grands Monts Sentier B1 (moyen)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-14 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine