Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Doté depuis son enfance à Rio du pouvoir de comprendre les animaux, un personnage raconte un jour, un immense condor, ancien dieu dans un temple de Machu Pichu, venu tout droit des Andes, le charge de partir en voyage le long des routes d’Amérique du Sud. Sa mission entendre les histoires, les joies et les souffrances de ces animaux, et les convaincre de venir à

un grand carnaval. Ce sera la plus belle fête du monde lui dit

le grand condor avant de repartir.

Almaviva s’empare du thème de la suite musicale de Saint-Saëns en l’inscrivant dans le contexte sud-américain. Amusant et bariolé, ce carnaval nous fait entendre les rythmes particuliers de ce continent, au travers de compositions contemporaines et de couleurs instrumentales pittoresques.

Tout public dès 5 ans

Durée 1h

Spectacle accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.

Prédominance du texte sur la scénographie. .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

English : Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva

German : Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva

Italiano :

Espanol : Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva

L’événement Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-24 par Terres de Limousin