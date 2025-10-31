Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Programme du stage

> jeux sur le corps, la voix, l’imagination, la confiance, l’écoute…

> improvisations théâtrales autour du thème du voyage, de la découverte, de l’exploration d’un monde réel ou imaginaire…

> création d’un petit spectacle

> choix des costumes et répétition

> présentation devant les familles à 16h30 .

