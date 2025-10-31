Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 26 avril 2026.
Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Programme du stage
> jeux sur le corps, la voix, l’imagination, la confiance, l’écoute…
> improvisations théâtrales autour du thème du voyage, de la découverte, de l’exploration d’un monde réel ou imaginaire…
> création d’un petit spectacle
> choix des costumes et répétition
> présentation devant les familles à 16h30 .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
English : Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans
German : Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans
Italiano :
Espanol : Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans
L’événement Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-02 par SPL Terres de Limousin