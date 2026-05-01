Petits et Grands Pouvoirs Théâtre L’Ortie Show 2026 Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche
Petits et Grands Pouvoirs Théâtre L’Ortie Show 2026 Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche samedi 30 mai 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Petits et Grands Pouvoirs Théâtre L’Ortie Show 2026
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Après une page de publicités loufoques (réalisées lors du stage vidéo Les Fausses Pubs ), vous pourrez assister à plusieurs scènes théâtrales sur le thème du pouvoir (le pouvoir politique, le pouvoir du marketing, de la peur, du collectif, des écrans…). Nous vous avons concocté une soirée haute en couleurs et en émotions, à partir de textes existants ou écrits par les participant·es des ateliers théâtre. Ces jeunes comédien·nes en herbe vous feront passer du rire aux larmes !
Avec Alice, Aliénor, Anabelle P, Anabelle PF, Anaïs, Brune, Eliott, Émilie, Léa, Léonie, Lola, Louis, Louise, Louna, Mathis, Mina, Morgane, Nawel, Noah, Romy, Sacha LG et Sacha T
Mise en scène Natacha Dellis
Sons et lumières Jean-Michel LÉTÉ .
Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
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English : Petits et Grands Pouvoirs Théâtre L’Ortie Show 2026
L’événement Petits et Grands Pouvoirs Théâtre L’Ortie Show 2026 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-05-18 par Terres de Limousin
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