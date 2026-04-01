Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Cinéma Arévi

Adresse : 14 Avenue Docteur Lemoyne

Ville : 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Yrieix-la-Perche

Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice

Cinéma Arévi 14 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Projection du film Premières lunes de Mélanie Mélot, suivie d’un échange avec la réalisatrice, en partenariat avec le Cinéma Arévi.   .

Cinéma Arévi 14 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice

L’événement Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)