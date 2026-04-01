Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice

Cinéma Arévi 14 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Projection du film Premières lunes de Mélanie Mélot, suivie d’un échange avec la réalisatrice, en partenariat avec le Cinéma Arévi. .

Cinéma Arévi 14 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20

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English : Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice

L’événement Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin