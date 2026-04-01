Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche
Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche jeudi 30 avril 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice
Cinéma Arévi 14 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Projection du film Premières lunes de Mélanie Mélot, suivie d’un échange avec la réalisatrice, en partenariat avec le Cinéma Arévi. .
Cinéma Arévi 14 Avenue Docteur Lemoyne Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 14 20
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English : Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice
L’événement Premières lunes projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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