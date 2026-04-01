Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE Saint-Yrieix-la-Perche
Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE Saint-Yrieix-la-Perche samedi 25 avril 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:00:00
fin : 2026-04-25 16:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Équipé d’un casque VR (réalité virtuelle), explorez les fonds marins, vibrez à travers les peintures de Paul Gauguin, rendez visite à la Joconde au musée du Louvres ou parcourez les traces des Mayas à Teotihuacan. Plus de vingt films VR au choix vous attendent autour des thématiques suivantes immersion dans une œuvre d’art, explorations nature, site historique ou spectacle vivant. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 musee@saint-yrieix.fr
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English : Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE
L’événement Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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