Saint-Yrieix-la-Perche

Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:00:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Équipé d’un casque VR (réalité virtuelle), explorez les fonds marins, vibrez à travers les peintures de Paul Gauguin, rendez visite à la Joconde au musée du Louvres ou parcourez les traces des Mayas à Teotihuacan. Plus de vingt films VR au choix vous attendent autour des thématiques suivantes immersion dans une œuvre d’art, explorations nature, site historique ou spectacle vivant. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 musee@saint-yrieix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE

L’événement Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin