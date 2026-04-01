Saint-Yrieix-la-Perche

Musée numérique Collection Impressionisme

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 15:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez assister à la diffusion de la playlist Impressionnisme dans la Micro-Folie, contemplez les chefs d’œuvre de l’histoire de l’art sur écran géant et apprenez en plus sur ce courant artistique grâce à une tablette numérique !

A l’occasion des 150 ans de l’impressionnisme en 2023, cette collection met à l’honneur les chefs-d’œuvre et grands artistes qui composent ce mouvement, tels que Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissaro, Auguste Renoir, Gustave Caillebotte… Cette collection marque la première collaboration entre Micro-Folie et deux prestigieux musées américains le Metropolitan Museum de New-York et la National Gallery de Washington. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 musee@saint-yrieix.fr

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English : Musée numérique Collection Impressionisme

L’événement Musée numérique Collection Impressionisme Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin