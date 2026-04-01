Musée numérique Collection Impressionisme Saint-Yrieix-la-Perche
Musée numérique Collection Impressionisme Saint-Yrieix-la-Perche samedi 25 avril 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Musée numérique Collection Impressionisme
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez assister à la diffusion de la playlist Impressionnisme dans la Micro-Folie, contemplez les chefs d’œuvre de l’histoire de l’art sur écran géant et apprenez en plus sur ce courant artistique grâce à une tablette numérique !
A l’occasion des 150 ans de l’impressionnisme en 2023, cette collection met à l’honneur les chefs-d’œuvre et grands artistes qui composent ce mouvement, tels que Edgar Degas, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissaro, Auguste Renoir, Gustave Caillebotte… Cette collection marque la première collaboration entre Micro-Folie et deux prestigieux musées américains le Metropolitan Museum de New-York et la National Gallery de Washington. .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 24 musee@saint-yrieix.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musée numérique Collection Impressionisme
L’événement Musée numérique Collection Impressionisme Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)
- Spectacle Le Carnaval des Animaux Sud-américains Ensemble Almaviva Saint-Yrieix-la-Perche 23 avril 2026
- Foire de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 24 avril 2026
- Loto des Restos du Coeur de Saint-Yrieix Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche 25 avril 2026
- Découvertes en réalité virtuelle VOYAGE NUMÉRIQUE Saint-Yrieix-la-Perche 25 avril 2026
- Stage théâtre Explorer le Monde 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche 26 avril 2026