Exposition Vis-à-vis Lucette Brandy et Bruno Even Centre culturel J-P-Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Exposition Vis-à-vis Lucette Brandy et Bruno Even

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-06-25

L’exposition Vis-à-vis est née de la rencontre de deux univers liés par les questions d’identité, d’émotions et de société.

Lucette Brandy est sculpteur, elle partage l’espace d’exposition du Centre Culturel avec Bruno Even, un artiste plasticien qui pratique la sculpture, le collage et la peinture. Tous deux sont installés en Haute-Vienne depuis de nombreuses années, et leurs œuvres sont amenées à voyager sur le territoire français et au-delà, en Belgique notamment.

Les matières brutes sont un marqueur commun de leur travail ainsi que leur manière d’interpréter les fragments d’humanité. Le bois et le papier utilisés par Bruno Even, côtoient le plâtre, le bronze, la porcelaine et le papier-mâché travaillés par Lucette Brandy. .

Centre culturel J-P-Fabrègue 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Exposition Vis-à-vis Lucette Brandy et Bruno Even

L’événement Exposition Vis-à-vis Lucette Brandy et Bruno Even Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin