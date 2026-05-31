Aide aux choix professionnels, Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Saint-Yrieix-la-Perche

Aide aux choix professionnels Vendredi 19 juin, 09h30 Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T12:00:00+02:00

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accueil du public 9H30

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