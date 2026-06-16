Saint-Yrieix-la-Perche

Marché festif de Saint-Yrieix 2026

Jardin du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 00:30:00

Date(s) :

2026-06-25

L’association Saveurs et Terroirs du Pays de Saint-Yrieix réunit tous les jeudis (juillet/août) des producteurs et artisans de la région pour une vente directe de leurs produits porc cul-noir, veau de Saint-Yrieix, fromages fermiers, pommes, madeleines… On y vient pour remplir son cabas et/ou consommer sur place, dans une ambiance festive autour de grandes tables. Chaque marché, une animation musicale (pop, rock, blues, eighties, musette…) est proposée. Pour ce marché, retrouvez Michaël Reynier. .

Jardin du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 16 66

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English : Marché festif de Saint-Yrieix 2026

L’événement Marché festif de Saint-Yrieix 2026 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays de Saint-Yrieix