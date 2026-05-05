Ludoconte Ludothèque Saint-Yrieix-la-Perche
Ludoconte Ludothèque Saint-Yrieix-la-Perche samedi 20 juin 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Ludoconte
Ludothèque 1 Rue de la Piscine Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Ludoconte se sont des jeux et des histoires en famille, proposés à la ludothèque La Marelle . .
Ludothèque 1 Rue de la Piscine Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 30 36 afr2.styrieix@wanadoo.fr
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English :
L’événement Ludoconte Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays de Saint-Yrieix
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