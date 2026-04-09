Lou Gabissou Atelier autour de la Nature Saint-Yrieix-la-Perche
Lou Gabissou Atelier autour de la Nature Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Lou Gabissou Atelier autour de la Nature
Chambareille Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Les ateliers se tiennent sur une terrasse abritée au cœur de la ferme Lou gabissou. Emilie, artiste arédienne, guidera les enfants à créer des objets à ramener, à explorer des techniques de création, toujours autour du thème de la nature atelier cyanotype, hôtel à papillons… Tiphaine préparera un goûter gourmand, local et artisanal avec les produits de sa ferme. .
Chambareille Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 86 44 57 atelier.chilam.balam@gmail.com
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English : Lou Gabissou Atelier autour de la Nature
L’événement Lou Gabissou Atelier autour de la Nature Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays de Saint-Yrieix
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