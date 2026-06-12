Saint-Yrieix-la-Perche

Marché festif de Saint-Yrieix 2026

Jardin du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 00:30:00

Date(s) :

2026-07-09

L’association Saveurs et Terroirs du Pays de Saint-Yrieix réunit tous les jeudis (juillet/août) des producteurs et artisans de la région pour une vente directe de leurs produits porc cul-noir, veau de Saint-Yrieix, fromages fermiers, pommes, madeleines… On y vient pour remplir son cabas et/ou consommer sur place, dans une ambiance festive autour de grandes tables. Chaque marché, une animation musicale (pop, rock, blues, eighties, musette…) est proposée. Pour ce marché, retrouvez la Banda de l’Union musicale de Saint-Yrieix, Toubitou et Lolo Leysenne. .

Jardin du Moulinassou Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 16 66

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English : Marché festif de Saint-Yrieix 2026

L’événement Marché festif de Saint-Yrieix 2026 Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pays de Saint-Yrieix