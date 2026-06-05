Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Sostenuto Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Sostenuto

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Un Duo éblouissant de virtuosité qui conquiert le public partout où il se produit, en France comme à l’étranger. Les arrangements sont d’une grande subtilité, en particulier ceux des pièces orchestrales, et c’est un dialogue coloré entre les deux instruments servi par une interprétation d’une grande sensibilité qui nous est proposé. Le Duo Sostenuto nous entraînera pour une soirée à travers le continent américain, de Dvorak à Gershwin, de Piazzolla à Gardel, entre classique, jazz et tango. .

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Sostenuto

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Sostenuto Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix