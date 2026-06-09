Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis

place de la nation Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Spectacle de jonglage et de manipulation d’objets.

Le spectacle s’inspire du film Le Bal d’Ettore Scola, revisité avec les disciplines circassiennes la jonglerie et la manipulation d’objets en duo.

Ce spectacle traverse les époques des années 30 aux années 80 avec la fin des bals populaires qui laisseront place peu à peu aux discothèques et boites de nuit…. Invitant ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal… .

place de la nation Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis

L’événement Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin