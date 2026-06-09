Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis Saint-Yrieix-la-Perche vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis
place de la nation Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Spectacle de jonglage et de manipulation d’objets.
Le spectacle s’inspire du film Le Bal d’Ettore Scola, revisité avec les disciplines circassiennes la jonglerie et la manipulation d’objets en duo.
Ce spectacle traverse les époques des années 30 aux années 80 avec la fin des bals populaires qui laisseront place peu à peu aux discothèques et boites de nuit…. Invitant ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal… .
place de la nation Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis
L’événement Spectacle BAL(les) Cie SI j’y Suis Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-09 par Terres de Limousin
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