Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Micro’Stival Jazz

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

En introduction du Quartet 126ème Rue

Réservez 30 minutes avant le lever de rideau pour vous immerger dans l’œuvre musicale proposée par le Festival Musical. .

12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25

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English : Micro’Stival Jazz

L’événement Micro’Stival Jazz Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin