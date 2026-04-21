21ème Salon International de l’Aquarelle de Saint-Yrieix-La-Perche Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

21ème Salon International de l’Aquarelle de Saint-Yrieix-La-Perche

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le 21ème salon International de l’Aquarelle, placé sous le thème Racines , explore les liens profonds entre l’art, l’identité, la mémoire et la nature. Comme chaque année, le salon réunira des aquarellistes de renom, venus de France et du monde entier, pour offrir au public une exposition riche, variée et inspirante. Les invités d’honneur seront Christine Créhalet (France) et Sergiy Lysyy (Lituanie).

Deux sculpteurs, Romain Machinal (serpentine roche métamorphique) et Clément Costa (sculpteur sur bois), seront aussi accueillis.

Des démonstrations, des stages, des conférences et des ateliers seront proposés tout au long du salon. .

Salle Attane Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 56 98 89 isabelle.lavalley386@orange.fr

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English : 21ème Salon International de l’Aquarelle de Saint-Yrieix-La-Perche

L’événement 21ème Salon International de l’Aquarelle de Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Pays de Saint-Yrieix