Connaître son territoire, bâtiment de la communauté de communes du Pays de ST YRIEIX LA PERCHEcsaint yrieix la perche, Saint-Yrieix-la-Perche

mardi 21 juillet 2026 · bâtiment de la communauté de communes du Pays de ST YRIEIX LA PERCHEcsaint yrieix la perche · Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Connaître son territoire Mardi 21 juillet, 09h30 bâtiment de la communauté de communes du Pays de ST YRIEIX LA PERCHEcsaint yrieix la perche Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Que vous soyez nouveau(elle) venu(e), résident arédien depuis plusieurs années, cet atelier vous propose de mieux connaitre votre territoire. Venez vous informer sur son tissu économique, ses opportunités d’emploi et de formation.

La Région Nouvelle-Aquitaine , une région dynamique offrant de réélles opportunités d’emploi et de formations .

bâtiment de la communauté de communes du Pays de ST YRIEIX LA PERCHEcsaint yrieix la perche RUE DU 8 MAI 1945 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0782140142 »}]

Pour mieux connaître son territoire, y travailler et s’y former