Docu Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie (1/5) Saint-Yrieix-la-Perche
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Docu Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie (1/5)
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Docu Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie (1/5) .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Docu Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie (1/5)
L’événement Docu Gardiens de la forêt Brésil, replanter l’Amazonie (1/5) Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
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