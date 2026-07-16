connaitre son territoire, Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

connaitre son territoire Mardi 21 juillet, 09h30 Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T09:30:00+02:00 – 2026-07-21T12:00:00+02:00

Connaitre son territoire Pour mieux connaitre son territoire, y travailler et s’y former Que vous soyez nouveau(elle) venu(e), résident arédien depuis plusieurs années, cet atelier vous propose de mieux connaitre votre territoire. Venez vous informer sur son tissu économique, ses opportunités d’emploi et de formation. La Région Nouvelle-Aquitaine , une région dynamique offrant de réélles opportunités d’emploi et de formations .

9H30 accueil des publics

Saint-Yrieix-la-Perche – 87-ML ST YRIEIX LA PERCHE 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/695418 »}]

Connaitre son territoire Pour mieux connaitre son territoire, y travailler et s’y former Que vous soyez nouveau(elle) venu(e), résident arédien depuis plusieurs années, cet atelier vous propose de mie