AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche
Midi-visite peinture et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche
mardi 21 juillet 2026 · Saint-Yrieix-la-Perche
Informations pratiques
Saint-Yrieix-la-Perche
Midi-visite peinture et couleurs
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 12:30:00
fin : 2026-07-21 13:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Midi-visite peinture et couleurs .
12 Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 56 14 25
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English : Midi-visite peinture et couleurs
L’événement Midi-visite peinture et couleurs Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
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