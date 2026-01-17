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AGENDA · Rochejean

23e Festival Sarbacane Village de Rochejean Rochejean

samedi 19 septembre 2026 · Village de Rochejean · Rochejean

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Village de Rochejean
Adresse
14 Rue Saint-Jean
Ville
25370 Rochejean
Département
Doubs
Tarif

Rochejean

23e Festival Sarbacane

Village de Rochejean 14 Rue Saint-Jean Rochejean Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le Festival Sarbacane revient pour sa 23 édition au pied du Mont d’Or. Rendez-vous incontournable pour les familles, ce festival transformera une fois de plus le village de Rochejean pour émerveiller petits et grands.
Cette année encore, la programmation fait le pari de réunir toutes les générations autour de récits envoûtants.   .

Village de Rochejean 14 Rue Saint-Jean Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27  billetterie@sarbacane-theatre.com

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English : 23e Festival Sarbacane

L’événement 23e Festival Sarbacane Rochejean a été mis à jour le 2026-08-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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