23e Festival Sarbacane Village de Rochejean Rochejean
samedi 19 septembre 2026 · Village de Rochejean · Rochejean
Informations pratiques
Rochejean
23e Festival Sarbacane
Village de Rochejean 14 Rue Saint-Jean Rochejean Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Festival Sarbacane revient pour sa 23 édition au pied du Mont d’Or. Rendez-vous incontournable pour les familles, ce festival transformera une fois de plus le village de Rochejean pour émerveiller petits et grands.
Cette année encore, la programmation fait le pari de réunir toutes les générations autour de récits envoûtants. .
Village de Rochejean 14 Rue Saint-Jean Rochejean 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 billetterie@sarbacane-theatre.com
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English : 23e Festival Sarbacane
L’événement 23e Festival Sarbacane Rochejean a été mis à jour le 2026-08-23 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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