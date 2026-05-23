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23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF Agde

23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF Agde dimanche 7 juin 2026.

Ville : 34300 Agde

Département : Hérault

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Agde

23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF

Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Cette compétition en Stableford enregistrée à la FFG est réservée aux amateurs.
Les bénéfices récoltés serviront à vaincre les cancers et les leucémies des enfants et adolescents et à les aider à vivre mieux   .

Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 33 29 41 81  agde@myassoc.org

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English :

This FFG-registered Stableford competition is for amateurs only.

L’événement 23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34

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