23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF Agde
23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF Agde dimanche 7 juin 2026.
Agde
23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF
Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Cette compétition en Stableford enregistrée à la FFG est réservée aux amateurs.
Les bénéfices récoltés serviront à vaincre les cancers et les leucémies des enfants et adolescents et à les aider à vivre mieux .
Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 33 29 41 81 agde@myassoc.org
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English :
This FFG-registered Stableford competition is for amateurs only.
L’événement 23ÈME GRAND TROPHÉE LIONS DE GOLF Agde a été mis à jour le 2026-05-20 par 34 ADT34
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