Richelieu

23ème Salon Artistique

Les Halles Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Organisé par le comité des fêtes de Richelieu.

Exposition picturale réunissant sous les magnifiques halles du XVIIe les œuvres d’une quarantaine d’artistes peintres et sculpteurs.

Les invités d’honneur de cette 23e édition sont la sculptrice Sophie Gérard Hérault Sofi et l’artiste peintre Auriac.

Organisé par le comité des fêtes de Richelieu.

Exposition picturale réunissant sous les magnifiques halles du XVIIe les œuvres d’une quarantaine d’artistes peintres et sculpteurs.

Les invités d’honneur de cette 23e édition sont la sculptrice Sophie Gérard Hérault Sofi et l’artiste peintre Auriac. .

Les Halles Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 60 51 67

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English :

Organized by the Comité des fêtes de Richelieu. A pictorial exhibition featuring works by painters and sculptors in the magnificent 17th-century halles. Special guests: sculptor François Augais and painter Corinne Saboureux.

L’événement 23ème Salon Artistique Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme