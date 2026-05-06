20ème Festival de Musique de Richelieu Richelieu
20ème Festival de Musique de Richelieu Richelieu samedi 25 juillet 2026.
Richelieu
20ème Festival de Musique de Richelieu
Dôme du Parc Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 45 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-25
Pour fêter la 20ème édition du Festival de Musique, un programme exceptionnel vous est proposé.
Simples mélomanes et publics plus avertis pourront s’évader le temps d’une pause estivale, dans un écrin de verdure et d’architecture exceptionnel, celui de la ville de Richelieu, située dans la région su
Pour fêter la 20ème édition du Festival de Musique, un programme exceptionnel vous est proposé.
Simples mélomanes et publics plus avertis pourront s’évader le temps d’une pause estivale, dans un écrin de verdure et d’architecture exceptionnel, celui de la ville de Richelieu, située dans la région sud des châteaux de la Loire. 15 .
Dôme du Parc Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 13 62
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English :
Music lovers and more discerning audiences alike can take a summer break in Richelieu?s exceptional setting of greenery and architecture.
L’événement 20ème Festival de Musique de Richelieu Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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