Richelieu

20ème Festival de Musique de Richelieu

Dôme du Parc Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 45 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-25

Pour fêter la 20ème édition du Festival de Musique, un programme exceptionnel vous est proposé.

Simples mélomanes et publics plus avertis pourront s’évader le temps d’une pause estivale, dans un écrin de verdure et d’architecture exceptionnel, celui de la ville de Richelieu, située dans la région su

Pour fêter la 20ème édition du Festival de Musique, un programme exceptionnel vous est proposé.

Simples mélomanes et publics plus avertis pourront s’évader le temps d’une pause estivale, dans un écrin de verdure et d’architecture exceptionnel, celui de la ville de Richelieu, située dans la région sud des châteaux de la Loire. 15 .

Dôme du Parc Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 13 62

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English :

Music lovers and more discerning audiences alike can take a summer break in Richelieu?s exceptional setting of greenery and architecture.

L’événement 20ème Festival de Musique de Richelieu Richelieu a été mis à jour le 2026-05-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme