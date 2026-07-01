Les Poly’Sonnes en concert Richelieu
vendredi 24 juillet 2026 · Richelieu
Informations pratiques
Richelieu
Les Poly’Sonnes en concert
La Teinturerie Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez découvrir ou redécouvrir Les Poly’Sonnes, chœur de 9 femmes de Monts-sur-Guesnes, accompagnées d’instruments et proposant un répertoire de reprises de chansons (variété, folk, rock, etc.).
Venez découvrir ou redécouvrir Les Poly’Sonnes, chœur de 9 femmes de Monts-sur-Guesnes, accompagnées d’instruments et proposant un répertoire de reprises de chansons (variété, folk, rock, etc.). .
La Teinturerie Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 55 33 63
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English :
The first concert of the year at La Teinturerie features Country Pie, a band with a whiff of folk and country made in the USA. Their universe transports us to the dusty roads of America, with revisited covers and a live energy that makes you want to move!
Doors open at 7pm
L’événement Les Poly’Sonnes en concert Richelieu a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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