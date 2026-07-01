Informations pratiques

Richelieu

Les Poly’Sonnes en concert

La Teinturerie Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir ou redécouvrir Les Poly’Sonnes, chœur de 9 femmes de Monts-sur-Guesnes, accompagnées d’instruments et proposant un répertoire de reprises de chansons (variété, folk, rock, etc.).

Venez découvrir ou redécouvrir Les Poly’Sonnes, chœur de 9 femmes de Monts-sur-Guesnes, accompagnées d’instruments et proposant un répertoire de reprises de chansons (variété, folk, rock, etc.). .

La Teinturerie Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 55 33 63

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English :

The first concert of the year at La Teinturerie features Country Pie, a band with a whiff of folk and country made in the USA. Their universe transports us to the dusty roads of America, with revisited covers and a live energy that makes you want to move!

Doors open at 7pm

L’événement Les Poly’Sonnes en concert Richelieu a été mis à jour le 2026-07-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme