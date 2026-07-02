Nocturne Gourmande du Cardinal Richelieu
vendredi 7 août 2026 · Richelieu
Informations pratiques
Richelieu
Nocturne Gourmande du Cardinal
Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Nouvelle édition de cette manifestation désormais incontournable dans la cité du Cardinal.
Restauration du terroir et animation musicale.
Nouvelle édition de cette manifestation désormais incontournable dans la cité du Cardinal.
Restauration du terroir et animation musicale. .
Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13 culture@ville-richelieu.fr
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English :
Another edition of this now unmissable event in the town of Cardinal.
Local food and musical entertainment.
L’événement Nocturne Gourmande du Cardinal Richelieu a été mis à jour le 2026-07-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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