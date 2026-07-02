Informations pratiques

Richelieu

Nocturne Gourmande du Cardinal

Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Nouvelle édition de cette manifestation désormais incontournable dans la cité du Cardinal.

Restauration du terroir et animation musicale.

Nouvelle édition de cette manifestation désormais incontournable dans la cité du Cardinal.

Restauration du terroir et animation musicale. .

Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13 culture@ville-richelieu.fr

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English :

Another edition of this now unmissable event in the town of Cardinal.

Local food and musical entertainment.

L’événement Nocturne Gourmande du Cardinal Richelieu a été mis à jour le 2026-07-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme