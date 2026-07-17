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Ouverture des hôtels particuliers, Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu, Richelieu

samedi 19 septembre 2026 · Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu · Richelieu

Ouverture des hôtels particuliers, Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu, Richelieu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu
Adresse
18 Rue Traversière, 37120 Richelieu
Ville
37120 Richelieu
Département
Indre-et-Loire
Tarif
gratuité

Ouverture des hôtels particuliers 19 et 20 septembre Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu Indre-et-Loire

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture de quelques hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu. Ces hôtels du XVIIᵉ sont classés à l’inventaire des Monuments historiques.
Visite intérieure des cours et exposition pour certains d’entre eux. Accueil par les propriétaires.

Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu 18 Rue Traversière, 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 21 73 60 48 Ancien Hôtel particulier du médecin du Cardinal François Citois. Parking sur la place du marché à Richelieu
Ouverture de quelques hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu. Ces hôtels du XVIIᵉ sont classés à l’inventaire des Monuments historiques.

©richelieu17e21e

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