Ouverture des hôtels particuliers, Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu, Richelieu
samedi 19 septembre 2026 · Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu · Richelieu
Informations pratiques
Ouverture des hôtels particuliers 19 et 20 septembre Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu Indre-et-Loire
gratuité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture de quelques hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu. Ces hôtels du XVIIᵉ sont classés à l’inventaire des Monuments historiques.
Visite intérieure des cours et exposition pour certains d’entre eux. Accueil par les propriétaires.
Hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu 18 Rue Traversière, 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 21 73 60 48 Ancien Hôtel particulier du médecin du Cardinal François Citois. Parking sur la place du marché à Richelieu
Ouverture de quelques hôtels particuliers de la Grande rue de Richelieu. Ces hôtels du XVIIᵉ sont classés à l’inventaire des Monuments historiques.
©richelieu17e21e
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