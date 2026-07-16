Rallye équestre, Musée et Espace Richelieu, Richelieu

Informations pratiques

Rallye équestre Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée et Espace Richelieu Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Traversée de la ville de Richelieu par les cavaliers et attelages du 4ᵉ Rallye des Châteaux du Pays de Richelieu

Musée et Espace Richelieu 1 Place du Marché, 37120 Richelieu, France Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247581013 https://www.ville-richelieu.fr/culture-tourisme-patrimoine/musee-et-espace-richelieu Le cardinal de Richelieu décida de transformer le village où il était né en une ville dont les plans furent tracés par l’architecte du château, Jacques Lemercier. La ville présente un plan régulier, avec fossés, mur d’enceinte, portes monumentales, rues symétriques et maisons alignées. Accès sans ascenseur Parkings gratuits voitures / bus / vélos sont à votre disposition En Voiture : de Tours, prendre l’Autoroute A10 en direction de Poitiers. Prendre la sortie 25 à Sainte Maure de Touraine puis suivre la direction de Chinon puis Richelieu. De Poitiers, prendre la D757 en direction de Lencloître puis la D112 en direction de Richelieu. En Train : de Paris vers Tours ou Saint-Pierre-Des-Corps, puis prendre une voiture jusqu’à Richelieu. En Bus : de Tours prendre la ligne de bus H2. De Chinon prendre la ligne de Bus TE. www.remi-centrevaldeloire.fr En Vélo : silloner la voie verte Richelieu – Chinon https://www.cc-tvv.fr/voie-verte-richelieu-chinon/ ou Châtellerault – Loudun https://www.af3v.org/-Fiche-VVV-.html?voie=25

Traversée de la ville de Richelieu par les cavaliers et attelages du 4ᵉ Rallye des Châteaux du Pays de Richelieu

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