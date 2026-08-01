Informations pratiques

Richelieu

Cinéma plein air Tess de Roman Polanski

Derrière la salle des fêtes Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

À la fin du XIXe siècle, un fermier anglais ayant découvert ses origines nobles ne supporte plus sa triste condition. Il envoie aussitôt sa fille Tess dans la famille bourgeoise qui a récupéré le titre nobiliaire. Tess est séduite puis abandonnée par un aristocrate, Sir Alec d’Uberville.

À la fin du XIXe siècle, un fermier anglais ayant découvert ses origines nobles ne supporte plus sa triste condition. Il envoie aussitôt sa fille Tess dans la famille bourgeoise qui a récupéré le titre nobiliaire. Tess est séduite puis abandonnée par un aristocrate, Sir Alec d’Uberville. 5.5 .

Derrière la salle des fêtes Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

%C0At the end of the 19th century, an English farmer who had discovered his noble origins could no longer bear his miserable circumstances. He immediately sends his daughter Tess to live with the bourgeois family that had reclaimed the noble title. Tess is seduced and then abandoned by an aristocrat

L’événement Cinéma plein air Tess de Roman Polanski Richelieu a été mis à jour le 2026-08-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme