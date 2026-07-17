Visite de l’orgue suivie d’un petit concert, Église paroissiale Notre-Dame, Richelieu

Informations pratiques

Visite de l’orgue suivie d’un petit concert 19 et 20 septembre Église paroissiale Notre-Dame Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accueil, visite de l’orgue du XIXᵉ, classé monument historique.

Petit concert.

Église paroissiale Notre-Dame 1 Pl. du marché, 37120 Richelieu, France Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Edifice classique entièrement construit au XVIIe siècle. Son plan a peut-être été établi par l’architecte Lemercier. L’église se compose d’un grand vaisseau central flanqué de deux bas-côtés. Le transept est formé par une travée plus large que les autres. Les deux chapelles placées au fond de chacun des collatéraux sont décorées de sculptures, plafonds peints et retables. En élévation, la disposition intérieure obéit à une ordonnance dorique dont l’entablement reçoit les voûtes en pierre. La façade principale est décorée de deux ordres superposés, avec niches de chaque côté de la porte et de la fenêtre centrale.

Accueil, visite de l’orgue du XIXᵉ, classé monument historique

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