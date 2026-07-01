Informations pratiques

Richelieu

La virée des Mousquetaires Visite théâtralisée de Richelieu

Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Visites inattendues par la Corneille Distinguée. Visite théâtralisée de la Cité du Cardinal, par des comédiens costumés.

Sur réservation.

Visites inattendues par la Corneille Distinguée.

Vivez l’aventure avec les célèbres Mousquetaires qui vous feront découvrir Richelieu, la ville et le personnage.

Visiter Richelieu, c’est espérer croiser le célèbre Cardinal, figure historique majeure et anti-héros immortalisé par Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires.

A peine arrivés, vous ferez la rencontre d’Aramis, bientôt rejoint par Athos et Porthos, tandis que d’Artagnan est retenu à Paris pour une mission.

L’occasion rêvée pour se faire une opinion sur le Cardinal de Richelieu ?… à condition de pouvoir faire confiance aux Mousquetaires !

Tout au long de cette visite, d’autres personnages feront leur apparition, dont l’intrigante Milady.

Sur réservation. 5 .

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 13 62

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English :

Unexpected visits by the Corneille Distinguée. Dramatized tour of the Cité du Cardinal, by costumed actors.

Reservations required.

L’événement La virée des Mousquetaires Visite théâtralisée de Richelieu Richelieu a été mis à jour le 2026-07-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme