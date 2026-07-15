Informations pratiques

Richelieu

Concert du Quatuor Cémée

Eglise Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

C’est autour d’une passion commune pour le quatuor à cordes que se sont réunies les membres du Quatuor Cémée, composé de Emma Lefort-Perreaut (violon), Marie Dubousset (violon), Eloïse Saenz (alto) et Claire Myers (Claire Myers).

C’est autour d’une passion commune pour le quatuor à cordes que se sont réunies les membres du Quatuor Cémée, composé de Emma Lefort-Perreaut (violon), Marie Dubousset (violon), Eloïse Saenz (alto) et Claire Myers (Claire Myers).

Lauréates du concours Rosenthal en avril 2026, le Quatuor Cémée programme sa première tournée avec une douzaine de concerts au mois de juillet, du Pays Basque à la Bretagne, en passant par la Touraine.

Elles proposeront un répertoire complexe avec les quatuors n°2 OP.13 et n°6 OP. 80 de Félix Mendelsohn, mais aussi le 1er mouvement du quatuor en mib majeur de la soeur de ce dernier, Fanny Mendelssohn.

Les musciennes du Quatuor Cémée proposent ainsi un répertoire engagé, fidèle à leurs valeurs humanistes et musicales. .

Eglise Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire musicaluceat@gmail.com

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English :

The members of the Cémé Quartet came together through a shared passion for the string quartet. The quartet consists of: Emma Lefort-Perreaut (violin), Marie Dubousset (violin), Elo%EFse Saenz (viola), and Claire Myers (Claire Myers).

L’événement Concert du Quatuor Cémée Richelieu a été mis à jour le 2026-07-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme