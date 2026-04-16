Richelieu

Festival Cape & Epée

Ville et Parc de Richelieu Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Nouvelle édition toujours très attendue du Festival Cape & Épée dans la cité du Cardinal, qui pour l’occasion se transforme en théâtre vivant , vous faisant replonger au XVIIe siècle !

Nouvelle édition toujours très attendue du Festival Cape & Épée dans la cité du Cardinal, qui pour l’occasion se transforme en théâtre vivant , vous faisant replonger au XVIIe siècle ! Au programme, défilé en costumes d’époque, diverses animations de rue (musiciens, danseurs, comédiens et saltimbanques), ateliers et jeux à l’ancienne, balades à poney. Marché artisanal et pôle gastronomique . Escrime et cavalerie seront également à l’honneur. Emblématique du temps des mousquetaires, ces thèmes seront développés à travers des mises en scène de duels dans les rues de la cité. Près de 70 escrimeurs mettront en valeur l’art de manier l’épée et feront revivre les aventures des Trois Mousquetaires au travers de duels et saynètes d’escrime sur scène et en déambulation. Ateliers d’escrime. .

Ville et Parc de Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 13 54 01 16 caroline_marion@laposte.net

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English :

Another eagerly-awaited edition of the Cape & Sword Festival in the city of Cardinal, which for the occasion transforms itself into a living theater , taking you back to the 17th century!

L’événement Festival Cape & Epée Richelieu a été mis à jour le 2026-04-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme