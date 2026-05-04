Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu
Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu samedi 13 juin 2026.
Richelieu
Les Rencontres féministes Georgette Sand
19 Rue des Écluses Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les Rencontres féministes du collectif Georgette Sand sont de retour pour une cinquième édition le 13 juin 2026 à Richelieu en Indre-et-Loire.
Faut-il s’appeler George pour être prise au sérieux ?
Les Rencontres féministes du collectif Georgette Sand sont de retour pour une cinquième édition le 13 juin 2026 à Richelieu en Indre-et-Loire.
Faut-il s’appeler George pour être prise au sérieux ?
Le Collectif Georgette Sand affirme que non ! Et œuvre pour que le genre ne soit jamais une condition.
En 2026, le programme se veut résolument politique. Pour donner à chacun et chacune les armes et les mots pour défendre haut et fort les droits des femmes.
Au programme
Matin
– Ateliers Bricolage féministe, chorale et atelier d’écriture.
Après-midi
– Rencontre avec la photographe Marie Docher, autrice de Pourquoi les lesbiennes sont invisibles
– Table-ronde “Les Femmes à l’écran autour du féminisme et du cinéma.
Et bien plus encore ! .
19 Rue des Écluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@georgettesand.com
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English :
Les Rencontres féministes du collectif Georgette Sand is back for its fifth edition on June 13, 2026 in Richelieu, Indre-et-Loire.
Does your name have to be George to be taken seriously?
L’événement Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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