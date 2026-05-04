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Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu

Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu

Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu samedi 13 juin 2026.

Adresse : 19 Rue des Écluses

Ville : 37120 Richelieu

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Richelieu

Les Rencontres féministes Georgette Sand

19 Rue des Écluses Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Les Rencontres féministes du collectif Georgette Sand sont de retour pour une cinquième édition le 13 juin 2026 à Richelieu en Indre-et-Loire.

Faut-il s’appeler George pour être prise au sérieux ?
Les Rencontres féministes du collectif Georgette Sand sont de retour pour une cinquième édition le 13 juin 2026 à Richelieu en Indre-et-Loire.

Faut-il s’appeler George pour être prise au sérieux ?

Le Collectif Georgette Sand affirme que non ! Et œuvre pour que le genre ne soit jamais une condition.

En 2026, le programme se veut résolument politique. Pour donner à chacun et chacune les armes et les mots pour défendre haut et fort les droits des femmes.

Au programme
Matin
– Ateliers Bricolage féministe, chorale et atelier d’écriture.

Après-midi
– Rencontre avec la photographe Marie Docher, autrice de Pourquoi les lesbiennes sont invisibles

– Table-ronde “Les Femmes à l’écran autour du féminisme et du cinéma.

Et bien plus encore !   .

19 Rue des Écluses Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contact@georgettesand.com

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English :

Les Rencontres féministes du collectif Georgette Sand is back for its fifth edition on June 13, 2026 in Richelieu, Indre-et-Loire.

Does your name have to be George to be taken seriously?

L’événement Les Rencontres féministes Georgette Sand Richelieu a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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