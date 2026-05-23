Concert en Lumières Requiem de Mozart Richelieu
Concert en Lumières Requiem de Mozart Richelieu samedi 20 juin 2026.
Richelieu
Concert en Lumières Requiem de Mozart
Eglise Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Chœur Ex-Arte, son ensemble orchestral et ses solistes vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée autour du Requiem de Mozart et du Stabat Mater de Haydn, dans le cadre de l’Église Notre-Dame de Richelieu.
Le Chœur Ex-Arte vous donne rendez-vous à Richelieu pour une soirée musicale d’exception.
Dans l’atmosphère intime et délicatement illuminée de l’Église Notre-Dame de Richelieu, le Chœur Ex-Arte, accompagné de son ensemble orchestral et de quatre talentueux solistes — Mathilde Milhères (soprano), Alban Robert (contre-ténor), Carlos Porto (ténor) et Martin Barigault (baryton) — interprétera le Requiem de Mozart ainsi que de magnifiques extraits du Stabat Mater de Haydn.
Une soirée placée sous le signe de la musique sacrée, dans un cadre propice à l’écoute et à l’émotion partagée.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Richelieu. 17 .
Eglise Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 75 97 16
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English :
Ch?ur Ex-Arte, its orchestral ensemble and soloists invite you to a new evening of Mozart?s Requiem and Haydn?s Stabat Mater, in the Church of Notre-Dame de Richelieu.
L’événement Concert en Lumières Requiem de Mozart Richelieu a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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