Richelieu

Concert en Lumières Requiem de Mozart

Eglise Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Chœur Ex-Arte, son ensemble orchestral et ses solistes vous donnent rendez-vous pour une nouvelle soirée autour du Requiem de Mozart et du Stabat Mater de Haydn, dans le cadre de l’Église Notre-Dame de Richelieu.

Le Chœur Ex-Arte vous donne rendez-vous à Richelieu pour une soirée musicale d’exception.

Dans l’atmosphère intime et délicatement illuminée de l’Église Notre-Dame de Richelieu, le Chœur Ex-Arte, accompagné de son ensemble orchestral et de quatre talentueux solistes — Mathilde Milhères (soprano), Alban Robert (contre-ténor), Carlos Porto (ténor) et Martin Barigault (baryton) — interprétera le Requiem de Mozart ainsi que de magnifiques extraits du Stabat Mater de Haydn.

Une soirée placée sous le signe de la musique sacrée, dans un cadre propice à l’écoute et à l’émotion partagée.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Richelieu. 17 .

Eglise Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 88 75 97 16

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English :

Ch?ur Ex-Arte, its orchestral ensemble and soloists invite you to a new evening of Mozart?s Requiem and Haydn?s Stabat Mater, in the Church of Notre-Dame de Richelieu.

L’événement Concert en Lumières Requiem de Mozart Richelieu a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme